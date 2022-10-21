Стремоусов, помимо всего прочего, известен своими бредовыми заявлениями в числе которых, например, стихотворение о том, как весь мир присоединяется к России.
"Уже скоро по всей планете Земля пройдут народные референдумы воссоединения с Россией. И это, братцы, не фантастика – это реальность туманной Андромеды", – сообщил Стремоусов, зачитав стихотворение.
Юрий Великий не оставил это без внимания и тонко постебался над предателем Украины.
«На данный момент в Херсоне по-прежнему все спокойно и безопасно, поэтому я записываю это обращение из Геническа», - заявляет герой пародии, хвастаясь, что очередная группировка ВСУ была уничтожена при помощи «корма-дромикадзе, простите, дрона-камикадзе».
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Следующее свое видео «Спермострусов» уже записывает из Евпатории и призывает жителей Херсона уезжать, чтобы «посмотреть мир, пока только русский».
«В Крыму столько достопримечательностей! Развалины Херсонеса, развалины Крымского моста. Очень рекомендую» - заявлет Великий, пародируя коллаборанта, заявляя, что россияне, как братья, также будут всегда рады видеть тех, кому еще хуже, чем им.
И в завершении артист также зачитал «напутственный стих» в духе Стремоусова:
«Вижу ямы и грязюку,
Вижу пьяного бомжа -
Это русское приволье,
Это — родина моя!
Вижу свалку в Таганроге,
Церковь, где покошен крест.
Это русская держава
Здесь полно дерьмовых мест…»
В комментариях к пародии пользователи Интернета благодарят Юрия Великого за настроение и признают, что юмор дает возможность отвлечься от страшной действительности:
«Каждое слово - это шедевр», «Дай бог невероятного везения нашим защитникам», «стихи сделали мой вечер! Браво великому артисту и настоящему смелому человеку!», «Спасибо за позитив».
Напомним, ранее Юрий Великий и звезда Женского квартала записали пародию на оккупанта и его жену.
Также сообщалось о пародии Юрия Великого на Сергея Шойгу, которую оценили даже россияне.
Ранее Юрий Великий снял пародию на туристку из Крыма.