Популярний український ведучий і блогер Слава Дьомін показав, як його виручають подарунки від Тіни Кароль та Наді Дорофєєвої.

Слава Дьомін (справжнє ім’я Віктор) 13 років прожив у стосунках із Ксенією Міщенко, але шлюб розпався. Попри розлучення з дружиною, ведучий підтримує хороші стосунки з колишньою та активно займається вихованням сина Владислава.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Дьомін показав, як проводить вечори з сином у Києві, коли в місті вимикають світло, або ж просто просять економити електроенергію. Тут їх дуже виручають подарунки від популярних співачок: Тіни Кароль та Наді Дорофєєвої.

"Ми сильні! І навіть у відключенні світла знайдемо позитив😉 І нас цим не зламати! Бо двигун перемоги вже запущений! І з кожним вечором (навіть таким) ми до цієї перемоги наближаємось! Ніколи б не подумав, що свічки від Тіни Кароль, Наді Дорофєєвої і Уляни Ройс знадобляться саме для цього😀🕯️", — пише Слава.

На публікацію в коментарях одразу ж відреагувала Дорофєєва, написавши: "Опа) 💔". Уляна Ройс також залишила 🤍🤍🤍 під постом.

Українці також підтримали зіркове сімейство:

"Круті🔥🔥🔥";

"Два сонечка";

"Молодці. Сильні";

"Ми також просиділи 4,5 години без світла. Зато провели час з дитиною якісно, без гаджетів. І в цьому великий плюс".

Нагадаємо, Слава Дьомін пояснив, що не так навіть з противниками Путіна.

Як повідомляла Politeka, Слава Дьомін похвалився новою роботою і відповів на всі питання.

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