Слава Демин (настоящее имя Виктор) 13 лет прожил в отношениях с Ксенией Мищенко, но брак распался. Несмотря на развод с женой, ведущий поддерживает хорошие отношения с бывшей и активно занимается воспитанием сына Владислава.
На этот раз на своей странице в Instagram Демин показал, как проводит вечера с сыном в Киеве, когда в городе выключают свет, или просто просят экономить электроэнергию. Здесь их очень выручают подарки от популярных певиц: Тины Кароль и Нади Дорофеевой.
"Мы сильные! И даже в отключении света найдем позитив😉 И нас этим не сломать! Потому что двигатель победы уже запущен! И с каждым вечером (даже таким) мы к этой победе приближаемся! Никогда бы не подумал, что свечи от Тины Кароль, Нади Дорофеевой и Ульяны Ройс понадобятся именно для этого 😀🕯️", - пишет Слава.
На публикацию в комментариях сразу отреагировала Дорофеева, написав: "Опа) 💔". Ульяна Ройс также оставила 🤍🤍🤍 под постом.
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Украинцы также поддержали звездное семейство:
"Крутые🔥🔥🔥";
"Два солнышка";
"Молодцы. Сильные";
"Мы тоже просидели 4,5 часа без света. Зато провели время с ребенком качественно, без гаджетов. И в этом большой плюс".
Напомним, Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.
Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.
Также Politeka писала, Демин показал подросшего сына и свою бабушку, фото.