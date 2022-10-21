Нещодавно Христина Горняк повернулася в Україну після поїздки до Відня, де вона в компанії подруг відсвяткувала свій 36 день народження, а також кількох днів відпочинку на грецькому острові Міконос. Вже тривалий час дружина ведучого не публікує кадрів з чоловіком та натякає на проблеми в особистому житті, але не розкриває подробиць, тому мережею ширяться чутки, що подружжя на межі розлучення.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Горняк несподівано пригадала свого колишнього хлопця.

"Аромат - як спогад! Думаю, що всі знають, що аромати (запах) може навіяти якісь спогади, навіть до зовсім дрібниць, дуже легко вони підіймають хвилю спогадів. Є навіть такий феномен Пруста, коли якийсь яскравий запах (наприклад, бабусиних пампушків або мамина кава зранку) повертає тебе в той момент, коли це відбувалось. Спогади, навіяні якимось ароматом, можуть викликати в нас як приємні відчуття, або навіть заспокоїти якісь переживання, так і ПТС ( пост травматичний синдром)", — пише дружина Володимира Остапчука.

Христина показала парфуми, які нагадали їй про її колишнього хлопця.

"Історія цього аромату для мене несе тільки приємні спогади, колись дуже давно їх мені подарував мій хлопець, і завжди подобалось коли я наносила його. Дуже такий він жіночий та магнітний. А потім я про цей цей аромат забула років на 12 і от раптом, нещодавно почула на подрузі… і все: посмішка одразу на обличчі, я навіть не могла зупинитись робити їй компліменти, тому побігла і придбала собі знову, щоб відчувати та повертатись подумками в якісь приємні моменти моєї душі", — зізнається Горняк.

Нагадаємо, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення перервала мовчання та розповіла правду про чоловіка.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука після натяків про негаразди в сім'ї здивувала новою заявою.

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