Нещодавно Христина Горняк повернулася в Україну після поїздки до Відня, де вона в компанії подруг відсвяткувала свій 36 день народження, а також кількох днів відпочинку на грецькому острові Міконос. Вже тривалий час дружина ведучого не публікує кадрів з чоловіком та натякає на проблеми в особистому житті, але не розкриває подробиць, тому мережею ширяться чутки, що подружжя на межі розлучення.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Горняк несподівано пригадала свого колишнього хлопця.
"Аромат - як спогад! Думаю, що всі знають, що аромати (запах) може навіяти якісь спогади, навіть до зовсім дрібниць, дуже легко вони підіймають хвилю спогадів. Є навіть такий феномен Пруста, коли якийсь яскравий запах (наприклад, бабусиних пампушків або мамина кава зранку) повертає тебе в той момент, коли це відбувалось. Спогади, навіяні якимось ароматом, можуть викликати в нас як приємні відчуття, або навіть заспокоїти якісь переживання, так і ПТС ( пост травматичний синдром)", — пише дружина Володимира Остапчука.
Христина показала парфуми, які нагадали їй про її колишнього хлопця.
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"Історія цього аромату для мене несе тільки приємні спогади, колись дуже давно їх мені подарував мій хлопець, і завжди подобалось коли я наносила його. Дуже такий він жіночий та магнітний. А потім я про цей цей аромат забула років на 12 і от раптом, нещодавно почула на подрузі… і все: посмішка одразу на обличчі, я навіть не могла зупинитись робити їй компліменти, тому побігла і придбала собі знову, щоб відчувати та повертатись подумками в якісь приємні моменти моєї душі", — зізнається Горняк.
Нагадаємо, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення перервала мовчання та розповіла правду про чоловіка.
Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука після натяків про негаразди в сім'ї здивувала новою заявою.
Також Politeka писала, що дружина Остапчука поділилася цікавими історіями під час подорожей.