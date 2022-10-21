Недавно Кристина Горняк вернулась в Украину после поездки в Вену, где она в компании подруг отпраздновала свой 36-й день рождения, а также нескольких дней отдыха на греческом острове Миконос. Уже долгое время жена ведущего не публикует кадров с мужем и намекает на проблемы в личной жизни, но не раскрывает подробностей, поэтому сетью распространяются слухи, что супруги на грани развода.

В этот раз на своей странице в Instagram Кристина Горняк неожиданно вспомнила о своем бывшем парне.

"Аромат – как воспоминание! Думаю, что все знают, что ароматы (запах) может навеять какие-то воспоминания, даже до совсем мелочей, очень легко они поднимают волну воспоминаний. Есть даже такой феномен Пруста, когда какой-то яркий запах (например, бабушкиных пончиков или мамин кофе с утра) возвращает тебя в тот момент, когда это происходило. Воспоминания, навеянные каким-то ароматом, могут вызвать у нас как приятные ощущения, или даже успокоить какие-то переживания, так и ПТС (пост травматический синдром)", - пишет супруга Владимира Остапчука.

Кристина показала духи, которые напомнили ей о ее бывшем парне.

"История этого аромата для меня несет только приятные воспоминания, когда-то очень давно их мне подарил мой парень, и всегда нравилось когда я наносила его. Очень такой он женский и магнитный. А потом я об этом аромате забыла лет на 12 и вот вдруг, недавно услышала на подруге… и все: улыбка сразу на лице, я даже не могла остановиться делать ей комплименты, поэтому побежала и приобрела снова, чтобы чувствовать и возвращаться мысленно в какие-то приятные моменты моей души", — признается Горняк.

Напомним, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе прервала молчание и рассказала правду о муже.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука после намеков о неладах в семье удивила новым заявлением.

Также Politeka писала, что жена Остапчука поделилась забавными историями во время путешествий.