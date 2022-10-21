Кулінар Ектор Хіменес-Браво назвав своїх колег окремим батальйоном та пригадав, як кухарі згрупувалися з перших днів вторгнення.

Як повідомляє Politeka.net, щороку 20 жовтня відзначається Міжнародний день кухарів та кулінарів. Його започаткували у 2004 році з ініціативи асоціації, яка підтримує кулінарні товариства з різних країн.

Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво в Instagram привітав колег зі святом, закликавши їх продовжувати волонтерити на благо України.

Кулінар назвав своїх колег окремим батальйоном та пригадав, як кухарі згрупувалися з перших днів вторгнення.

"На початку війни всі без питань стали за плиту, власним коштом і донати готували по 20, 40, 100, 200, і навіть понад 3000 порцій на день. Готували для військових; тих, кому довелося залишити свої будинки; тих, хто не міг приготувати сам і для безхатченків хвостиків — низький вам уклін. Це історія. І ми її з вами писали, пишемо і продовжуємо писати", - розповів Ектор Хіменес-Браво.

Він додав, що багато кулінарів продовжують волонтерську діяльність на маленьких та великих кухнях, власних та професійних, у всіх містах, на благодійних вечерях за кордоном, а також на лініях фронту.

"Так що я вітаю вас із професійним святом, з днем ​​шеф-кухаря! Продовжуйте свою справу, незважаючи ні на що", - завершив Ектор Хіменес-Браво.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" пояснив, чому росіянам не залякати українців.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" звернувся до українців після трагедії в Києві.

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