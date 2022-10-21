Кулинар Эктор Хименес-Браво назвал своих коллег отдельным батальоном и припомнил, как повара сгрупировались с первых дней вторжения.

Как сообщает Politeka.net, каждый год 20 октября отмечается Международный день поваров и кулинаров. Его положили начало в 2004 году по инициативе ассоциации, которая поддерживает кулинарные общества из разных стран.

Шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво в Instagram поздравил коллег с праздником, призвав их продолжать волонтерить на благо Украины.

Кулинар назвал своих коллег отдельным батальоном и припомнил, как повара сгрупировались с первых дней вторжения.

"В начале войны все без вопросов встали за плиту, за свой счет и донаты готовили по 20, 40, 100, 200, и даже более 3000 порций в день. Готовили для военных; тех, кому пришлось покинуть свои дома; тех, кто не мог приготовить сам и для бездомных хвостиков — низкий вам поклон. Это история. И мы ее с вами писали, пишем и продолжаем писать", - рассказал Эктор Хименес-Браво.

Он добавил, что многие кулинары продолжают волонтерскую деятельность на маленьких и больших кухнях, собственных и профессиональных, во всех городах, на благотворительных ужинах за границей, а также на линиях фронта.

"Так что я поздравляю вас с профессиональным праздником, с днем ​​шеф-повара! Продолжайте свое дело, несмотря ни на что", - завершил Эктор Хименес-Браво.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил, почему росиянам не запугать украинцев.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" обратился к украинцам после трагедии в Киеве.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" нашел кого поблагодарить за каждую минуту тишины.