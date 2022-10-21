Ведуча Марічка Падалко розповіла про гарні та погані новини, які найбільше обговорюються за останню добу.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита телеведуча Марічка Падалко висловилася, як Генштаб вперше з літа цього року повідомив про зростання загрози нападу на Україну з боку Білорусі. І за словами заступника начальника Генштабу Громова, цього разу напрямок може бути на захід від білорусько-українського кордону для перерізання каналів постачання допомоги.

Також ведуча представила кілька обговорюваних тем останнім часом.

Відомо, що російське телебачення готує народ до здачі Херсона, захлинаючись (відео 5)

«Прицільні атаки щодо громадянської інфраструктури напередодні зими – це акти чистого терору. Підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно» - заявила президент Урсула фон дер Ляєн.

«Парламент Нідерландів заявив про створення у Гаазі спецтрибуналу для Росії. Голову МЗС Естонії Урмаса Реінсалу кореспондент запитав, чи хотів він побачити путіна у в'язниці. Міністр запропонував цікавіше місце (відео 7)

«Володар секретів»: російський експерт тамтешнього міністерства оборони перед інтерв'ю з ведучими попросив не обговорювати те, що дрони, якими росіяни б'ють Україною, іранські. Тільки він не знав, що звукорежисер уже встиг вивести його мікрофон в ефір (відео 8)» - висловилася Падалко.

Вона нагадала і про те, як у Німеччині підпалили притулок для біженців із України. Поліцейські на стінах виявили намальовану свастику, тому вважають інцидент підпалом

«Рубрика «Після орків»: вони заздрять добре облаштованим будинкам українців не лише на Київщині, а й на нових звільнених територіях України (відео 9), і тягнуть додому все, що можна, навіть батареї (відео 10)» - додала Марічка.

Нагадаємо, Марічка Падалко розкрила, як наші воїни відбивають нескінченні атаки окупантів.

Також Politeka писала, що Марічка Падалко висловилася про останні удари окупантів та їхні проблеми на кордонах.

Як повідомляла Politeka, зірка "1+1" Падалко показала рідкісні фото з дочкою-підлітком.