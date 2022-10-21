Ведущая Маричка Падалко рассказала о хороших и плохих новостях, наиболее обсуждаемых за последние сутки.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая телеведуща Маричка Падалко высказалась, как Генштаб впервые с лета этого года сообщил о росте угрозы нападения на Украину со стороны Беларуси. И по словам замначальника Генштаба Громова, на этот раз направление может быть западнее белорусско-украинской границы для перерезания каналов поставки помощи.

Также ведущая представила несколько самых обсуждаемых тем в последнее время.

Известно, что русское телевидение готовит народ к сдаче Херсона, захлебываясь (видео 5)

«Прицельные атаки по гражданской инфраструктуре в преддверии зимы – это акты чистого террора. Будем поддерживать Украину столько, сколько нужно» - заявила президент Урсула фон дер Ляен.

«Парламент Нидерландов заявил о создании в Гааге спецтрибунала для России. Председателя МИД Эстонии Урмаса Реинсалу корреспондент спросил, хотел ли он увидеть путина в тюрьме. Министр предложил более интересное место (видео 7)

«Властелин секретов»: российский эксперт тамошнего министерства обороны перед интервью с ведущими попросил не обсуждать то, что дроны, которыми россияне бьют по Украине, иранские. Только он не знал, что звукорежиссер успел уже вывести его микрофон в эфир (видео 8)» - высказалась Падалко.

Она напомнила и о том, как в Германии подожгли приют для беженцев из Украины. Полицейские на стенах обнаружили нарисованную свастику, потому и считают инцидент поджогом

«Рубрика «После орков»: они завидуют хорошо обустроенным домам украинцев не только на Киевщине, но и на новых освобожденных территориях Украины (видео 9), и тянут себе домой все, что можно, даже батареи (видео 10)» - добавила Маричка.

Напомним, Маричка Падалко раскрыла, как наши воины отражают бесконечные атаки оккупантов.

Также Politeka писала, что Маричка Падалко высказалась о последних ударах оккупантов и их проблемах на границах.

Как Politeka сообщала, звезда "1+1" Падалко показала редкие фото с дочерью-подростком.