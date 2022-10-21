Популярна українська співачка Тіна Кароль відвідала важливий захід у дизайнерській сукні з вирізами.

Українська співачка Тіна Кароль 18 жовтня у Нью-Йорку відвідала міжнародну благодійну вечерю, організовану Центром гуманітарної підтримки «Way of Peace»/Дорога Миру. Зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку України у боротьбі з російською агресією.

Учасники заходу ознайомилися з українською кухнею, унікальні страви якої було запропоновано Майстер-шефами України Володимиром Ярославським та Ольгою Мартиновською, а також проведено відомим українським ведучим Тимуром Мірошниченком.

«Вечір завершився короткою концертною програмою на підтримку захисників та захисниць України від хедлайнерки заходу – Народної артистки України Тіни Кароль» – додають у посту «ФанТіна».

«Тіна красуня, яскравий талант, щира патріотка України; Дякуємо за підтримку моєї рідної України 💙; Крута благодійна вечеря прямо в мій день народження. Круто» - підтримують у мережі.

Раніше в Instagram Дьомін показав, як проводить вечори із сином у Києві. Тут їх дуже рятують подарунки від популярних співачок: Тіни Кароль та Наді Дорофєєвої.

"Ми сильні! І навіть у відключенні світла знайдемо позитив" Ніколи б не подумав, що свічки від Тіни Кароль, Наді Дорофєєвої та Уляни Ройс знадобляться саме для цього "😀🕯️", - пише Слава.

Нагадаємо, Слава Дьомін пояснив, що не так навіть з противниками Путіна.

Як повідомляла Politeka, Слава Дьомін похвалився новою роботою і відповів на всі питання.

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