Популярная украинская певица Тина Кароль посетила важное мероприятие в дизайнерском платье с вырезами.

Украинская певица Тина Кароль 18 октября в Нью-Йорке посетила международный благотворительный ужин, организованный Центром гуманитарной поддержки «Way of Peace»/Дорога Мира. Собранные средства будут направлены на поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Участники мероприятия ознакомились с украинской кухней, уникальные блюда которой были предложены МастерШефами Украины Владимиром Ярославским и Ольгой Мартыновской, а также проведено известным украинским ведущим Тимуром Мирошниченко.

«Вечер завершился короткой концертной программой в поддержку защитников и защитниц Украины от хедлайнерки мероприятия – Народной артистки Украины Тины Кароль» – добавляют в посту «ФанТина».

«Тина красавица, яркий талант, искренняя патриотка Украины; Спасибо за поддержку моей родной Украины 💙; Крутой благотворительный ужин прямо в мой день рождения. Круто» - поддерживают в сети.

Ранее в Instagram Демин показал, как проводит вечера с сыном в Киеве. Здесь их очень выручают подарки от популярных певиц: Тины Кароль и Нади Дорофеевой.

"Мы сильные! И даже в отключении света найдем позитив😉Никогда бы не подумал, что свечи от Тины Кароль, Нади Дорофеевой и Ульяны Ройс понадобятся именно для этого 😀🕯️", - пишет Слава.

Напомним, Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

Также Politeka писала, Демин показал подросшего сына и свою бабушку, фото.