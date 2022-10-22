Кайлі Дженнер показала, як вона схудла після других пологів і захопила фігурою.

Як повідомляє Politeka.net, популярна американська телезірка, модель та бізнес-вумен Кайлі Дженнер раніше у своїх соцмережах зізналася, що набрала понад 27 кілограмів під час другої вагітності.

Проте тренування допомогли скинути їй 20 кілограмів досить швидко – протягом двох місяців після пологів активно займалася своєю фігурою.

«За час вагітності я набрала десь 30 кг, але вже змогла скинути 20. Все просто здоровий спосіб життя і терпіння. Для себе я обрала біг та пілатес», - казала Кайлі.

Цього разу на фото у білому костюмі вона з гордістю показала плоский живіт після другого схуднення.

«Забезпечений вигляд; Генеральний директор 🔥; О, добре, що сумка захищена; Корольова; Чекаю на нову колекцію Кортні🫣; Сучасний магнат; дівчинки, навчайтеся; Як мама, так і дочка❤» - пишуть у мережі.

Як можна помітити, Кайлі після народження другої дитини всіляко наголошує на схудлій фігурі і підтягнутих формах. Нерідко також Дженнер кажуть, що отримати такі форми вона змогла лише завдяки пластиці.

“Для мене це GLOW®. Я рада приєднатися до команди drinkglow» - каже Кайлі.

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