Як повідомляє Politeka.net, популярна американська телезірка, модель та бізнес-вумен Кайлі Дженнер раніше у своїх соцмережах зізналася, що набрала понад 27 кілограмів під час другої вагітності.
Проте тренування допомогли скинути їй 20 кілограмів досить швидко – протягом двох місяців після пологів активно займалася своєю фігурою.
«За час вагітності я набрала десь 30 кг, але вже змогла скинути 20. Все просто здоровий спосіб життя і терпіння. Для себе я обрала біг та пілатес», - казала Кайлі.
Цього разу на фото у білому костюмі вона з гордістю показала плоский живіт після другого схуднення.
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«Забезпечений вигляд; Генеральний директор 🔥; О, добре, що сумка захищена; Корольова; Чекаю на нову колекцію Кортні🫣; Сучасний магнат; дівчинки, навчайтеся; Як мама, так і дочка❤» - пишуть у мережі.
Як можна помітити, Кайлі після народження другої дитини всіляко наголошує на схудлій фігурі і підтягнутих формах. Нерідко також Дженнер кажуть, що отримати такі форми вона змогла лише завдяки пластиці.
“Для мене це GLOW®. Я рада приєднатися до команди drinkglow» - каже Кайлі.
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