Кайли Дженнер показала, как она похудела после вторых родов и восхитила фигурой.

Как сообщает Politeka.net, популярная американская телезвезда, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер ранее в своих соцсетях призналась, что набрала более 27 килограмм во время второй беременности.

Однако тренировки помогли сбросить ей 20 килограмм довольно быстро – в течение двух месяцев после родов активно занималась своей фигурой.

«За время беременности я набрала где-то 30 кг, но уже смогла сбросить 20. Все просто — здоровый образ жизни и терпение. Для себя я выбрала бег и пилатес», — говорила Кайли.

В этот раз на фото в белом костюме она с гордостью показала плоский живот после второго похудения:

«Обеспеченный вид; Генеральный директор 🔥; О, хорошо, что сумка защищена; Королева; Жду новую коллекцию Кортни🫣; Современный магнат; девочки, учитесь; Как мама, так и дочь❤» - пишут в сети.

Как можно заметить, Кайли после рождения второго ребенка всячески делает акцент на похудевшей фигуре и подтянутых формах. Нередко также Дженнер говорят, что получить такие формы она смогла лишь благодаря пластике.

«Для меня это GLOW®. Я рада присоединиться к команде drinkglow» - говорит Кайли.

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