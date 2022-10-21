Олександра Зарицька емоційно виконала гімн України та торкнулася мережі, про що коментатори писали у коментарях.

Як повідомляє Politeka.net , група "Kazka" прилетіла до Японії. Солістка Олександра Зарицька зазначила, що мають щільний графік. Вони не лише даватимуть благодійні концерти, а й зустрічатимуться з важливими людьми. Співачка поділилася на особистій сторінці в Instagram кадрами з їхнього першого виступу в Японії.

Зокрема Олександра Зарицька опублікувала відео, на якому вона зі сцени перед слухачами співає гімн і тримає руку біля свого серця. Багато українців прийшли до неї на концерт, а коли почули мелодію, то почали співати співачці.

"У будь-якій точці світу. У кожній нашій подорожі. Під час усіх виступів. Ми відчуваємо неймовірну підтримку України. Ми бачимо людей, які всім серцем хворіють за мир у нас вдома. Ми дякуємо за допомогу, яка така важлива для нас сьогодні", - підписала під відео солістка гурту "Kazka" .

Олександра Зарицька емоційно виконала гімн України та торкнулася мережі, про що коментатори писали у коментарях.

"До сліз, чутно, як ви намагаєтеся, щоб звучало класно", "Зворушливе виконання", "Яка же ти прекрасна!", "Краса була, краса є", "Велике спасибі за цей неймовірний концерт!", - писали користувачі мережі.

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