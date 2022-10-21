Александра Зарицкая эмоционально исполнила гимн Украины и тронула сеть, о чем комментаторы писали в комментариях.

Как сообщает Politeka.net, группа "Kazka" прилетела в Японию. Солистка Александра Зарицкая отметила, что у них плотный график. Они не только будут давать благотворительные концерты, но также встретяться с важными людьми. Певица поделилась на личной странице в Instagram кадрами с их первого выступления в Японии.

В частности Александра Зарицкая опубликовала видео, на котором она со сцены перед слушателями поет гимн и держит руку у своего сердца. Многие украинцы пришли к ней на концерт, а когда услышали мелодию, то начали подпевать певице.

"В любой точке мира. В каждом нашем путешествии. Во время всех выступлений. Мы чувствуем невероятную поддержку Украины. Мы видим людей, всем сердцем болеющих за мир у нас дома. Мы благодарим за помощь, которая так важна для нас сегодня", - подписала под видео солистка группы "Kazka".

Александра Зарицкая эмоционально исполнила гимн Украины и тронула сеть, о чем комментаторы писали в комментариях.

"До слез, слышно, как вы стараетесь", "Трогательное пение", "Как же ты прекрасна!", "Красота была, красота есть", "Огромное спасибо за этот невероятный концерт!", - писали пользователи сети.

Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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