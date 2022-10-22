Дженніфер Лопес у чорній сукні поруч із вбраним Беном Аффлеком змогла привернути увагу досить швидко.

Як повідомляє Politeka.net, 53-річна знаменита актриса і співачка Дженніфер Лопес розбурхала появою на публіці разом з Беном Аффлеком, це була їхня перша поява як подружня пара на світському заході.

На показі Ralph Lauren весна 2023 Лопес і Аффлек з'явилися в класичному вбранні і здивували публіку. Також пара навіть встигла влаштувати спільну зйомку та здивувала досить посвіжілим виглядом.

На відео Дженніфер позувала у довгій чорній сукні у тонку смужку вирізом із колекції Ralph Lauren Pre-Fall. Вартість вбрання склала 3290 доларів, а взято образ із цьогорічної колекції.

Як видно, аксесуари вдало доповнили її цибулю, а класичний образ Аффлека вдало гармоніював із ним.

«Це смішно, закохані такі смішні» – реагують у мережі.

Також Дженніфер покрасувалася перед камерою в басейні, блищачи при цьому в маленькому купальнику з безліччю каменів і блискіток. Акцент був незмінно зроблений саме на стані шкіри зірки та її фігурі.

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