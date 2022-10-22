Дженнифер Лопес в черном платье рядом с наряженным Беном Аффлеком смогла привлечь внимание довольно быстро.

Как сообщает Politeka.net, 53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес взбудоражила появлением на публике вместе с Беном Аффлеком, это было их первое появление в качестве супружеской пары на светском мероприятии.

На показе Ralph Lauren весна 2023 Лопес и Аффлек появились в классическиз нарядах и удивили публику. Также пара даже успела устроить совместную съемку и удивила довольно посвежевшим видом.

На видео Дженнифер позировала в длинном черном платье в тонкую полоску вырезом из коллекции Ralph Lauren Pre-Fall. Стоимость наряда составила 3290 долларов, а взят образ из коллекции этого года.

Как видно, аксессуары удачно дополнили ее лук, а классический образ Аффлека удачно гармонировал с ним.

«Это смешно, влюбленные такие смешные» - реагируют в сети.

Также Дженнифер покрасовалась перед камерой в бассейне, блистая при этом в маленьком купальнике с множеством камней и блесток. Акцент был неизменно сделан именно на состоянии кожи звезды и ее фигуре.

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