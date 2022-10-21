Артистка Надя Дорофєєва знову опублікувала відео, на якому співає цю пісню та звернулася до користувачів мережі.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Надя Дорофєєва днями представила новий кліп на пісню "У твоєї душі", в якій показала наслідки війни. Зйомки деяких кадрів відбувалися у Горенці – селі Київської області. Зірка розповіла, що зйомки були болючими, а історії від людей вражали серце.

Артистка знову опублікувала відео в Instagram, на якому співає цю пісню та звернулася до користувачів мережі з проханням.

На відео співачка зворушливо співає пісню, тримаючи руку на серці. Камера знімає її максимально близько, тому в деталях можна розглянути нюдовий макіяж на обличчі артистки та її манікюр – свої нігті вона пофарбувала у зелений колір. На ній – білий светр із коміром-стійкою. Наприкінці виконання свого хіта Надя Дорофєєва ховає носик у комірі светра.

У підписі до кадрів, Надя Дорофєєва закликала українців робити відео в Тік-Тоці на її нову пісню: "Чекаю і чекаю на ваші Тік-Токи".

Користувачі мережі в коментарях зізнавалися, що їм дуже подобається ця пісня та закликали співачку робити ще більше контенту українською мовою: "Надя - ти еталон українського шоу-бізу", "Це чудова пісня! Загалом останні пісні супер! Українською мовою ваше творчість бездоганна!", "Дуже красива пісня", "Чекаю ще більше пісень українською".

Нагадаємо, Дорофєєва нарвалася на погрози від росіян, співачка поділилася фото.

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