Артистка Надя Дорофеева снова опубликовала видео, на котором поет эту песню и обратилась к пользователям сети.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Надя Дорофеева на днях представила новый клип на песню "У твоїй душі", в которой показала последствия войны. Съемки некоторых кадров проходили в Горенке – селе Киевской области. Звезда рассказала, что съемки были болезненными, а истории от людей поражали самое сердце.

Артистка снова опубликовала видео в Instagram, на котором поет эту песню и обратилась к пользователям сети с просьбой.

На видео певица трогательно поет песню, держа руку на сердце. Камера снимает ее максимально близко, потому в деталях можно расмотреть нюдовый макияж на лице артистки и ее маникюр - свои ногти она покрасила в зеленый цвет. На ней – белый свитер с воротником-стойкой. В конце исполнения своего хита Надя Дорофеева прячет носик в воротнике свитера.

В подписи к кадрам, Надя Дорофеева призвала украинцев делать видео в Тик-Токе на ее новую песню: "Жду и жду ваши Тик-Токи ".

Пользователи сети в комментариях признавались, что им очень нравится эта песня и призывали певицу делать еще больше контента на украинском языке: "Надя - ты эталон украинского шоу-бизу", "Это отличная песня! Вообще-то все последние песни супер! На украинском языке ваше творчество безупречно!", "Очень красивая песня", "Жду ещё больше песен на украинском".

Напомним, Дорофеева нарвалась на угрозы от россиян, певица поделилась фото.

Также Politeka писала, что Дорофеева после ряда трагедий зацепила украинцев новым заявлением.

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