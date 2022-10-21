Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка стала ведучою одного із сезонів шоу "Орел і Решка", а нещодавно пішла з продюсерського центру Потапа та Горової, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вклала кадри з нової фотосесії, на яких з'явилася з молодою співачкою Софією Шанті, та заінтригувала дуетною піснею.

На нових фотографіях Мішель та Софія з'явилися у спокусливих образах. Можна помітити, що для образу Шанті зробила стильні афрокосички, а Мішель одягла відвертий топ з прозорим ліфом.

У підписі до публікації Андраде написала: "Дует "Мою любов" вже завтра! Впевнена, вам сподобається. @sofiashanti, дякую за твою творчість! Підкорила мене ця пісня, і я дуже хотіла додати до неї частину себе".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки: "Чекаємо", "Мішель! Ти неймовірна. Я щаслива, що це сталося. Я розкриваю свої крила завдяки такому коннекту, такій музиці", "Мішель, це кайф", "Пісня дуже крута! Чекаю дует", "Пісня вогонь", "Мішель, розумниця. Браво, так красиво іспанською", "Нарешті! Люблю", "Софія, я пишаюся тобою. Пам'ятаю ще перші твої кроки. Ти – талант. Тільки вперед" , "Молодець Мішель, хороші пісні в цей час потрібні".

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