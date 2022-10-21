Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая стала ведущей одного из сезонов шоу "Орел и Решка", а недавно ушла из продюсерского центра Потапа и Горовой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила кадры из новой фотосессии, на которых появилась с молодой певицей Софией Шанти, и заинтриговала дуэтной песней.

На новых фотографиях Мишель и София появились в соблазнительных образах. Можно заметить, что для образа Шанти сделала стильные афрокосички, а Мишель надела откровенный топик с прозрачным лифом.

В подписи к публикации Андраде написала: "Дуэт "Мою любовь" уже завтра! Уверена, вам понравится. @sofiashanti, спасибо за твое творчество! Покорила меня эта песня, и я очень хотела прибавить к ней часть себя".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Ждем", "Мишель! Ты невероятная. Я счастлива, что это вышло. Я раскрываю свои крылья благодаря такому коннекту, такой музыке", "Мишель, это кайф", "Песня очень крутая! Жду дуэт", "Песня огонь", "Мишель, умница. Браво, так красиво на испанском", "Наконец-то! Обожаю", "София, я горжусь тобой. Помню еще первые твои шаги. Ты – талант. Только вперед", "Молодец Мишель, хорошие песни в это время нужны".

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