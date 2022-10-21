Улюбленець публіки, ведучий багатьох телепередач Григорій Решетник, який був ведучим шоу "Холостячка" та "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав незвичайне фото із дружиною Крістіною, на якому вони з'явилися у дивовижних образах.

Схоже, парочка вирішила влаштувати собі фотосесію у національних костюмах, власне вони зображені у студії на червоному тлі. При цьому Григорій вбрався у темно-зелені шаровари з червоним поясом та білою вишиванкою, на голові у нього чорна шапка, а на ногах чоботи. До чоловіка притискається Христина, вона теж у світлій вишиванці, довгій темно-червоній спідниці та з масивним намистом на шиї.

У підписі до публікації Решетник написав рядки з української пісні: "Ти моя козачка, ти дружина моя". Шанувальники відразу почали коментувати нове фото зіркової пари: "Які чарівні!", "Красиві", "Класні", "Любіться чорнобровими, але не з москалями", "Вау, круто", "Ви чудові", "Красиві українці", "Які класні", "Прекрасні", "Гриша, ваша пара як завжди, вогонь. На вас чекає звання – сімейна пара року!", "Які ви красиві! Супер!".

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