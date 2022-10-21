Популярна українська співачка Віра Брежнєва, яка на початку повномасштабної війни виїхала з росії до Польщі та почала допомагати українцям у волонтерському штабі у Любліні, поділилася кадрами з нової фотосесії. На знімках артистку знято з ще однією співачкою – TAYANNA (Тетяна Решетняк).

І це не випадково, адже напередодні Віра та Таня презентували шанувальникам дуетну композицію "Вишиванка". Очевидно, після запису пісні артистки вирішили ще й зробити спільні фото. На кадрах Брежнєва та Решетняк зображені на вулиці у сонячний осінній день, обидві у джинсах, білих майках та з розпущеним волоссям. На одному з фото можна побачити, що співачки мають однаковий малюнок на плечах – візерунок у вигляді вишиванки.

У підписі до публікації Брежнєва написала: "Плівка. Вишиванка. Зйомка". А шанувальники відразу почали коментувати фото на сторінці співачки: "Як красиво", "Ви така прекрасна", "Ви молодець, з першого дня підтримували Україну, а пісня – це любов", "Люблю вас", "Красуні! А пісня – це взагалі такий кайф. Другий день на повторі", "Пісня круто! Молодець!", "Не могла наслухатися. Весь день крутила", "Справжні українки", "Красиво".

Нагадаємо, "Велика честь": екс-дружина Дзідзьо SLAVIA влаштувала вуличний концерт для українських захисників.

Як повідомляла Politeka, "Все обнуляється": екс-дружина Потапа Горова здивувала зміною іміджу, з'явилося фото.

Також Politeka писала, що "Змінився погляд": схудла Зарицька з KAZKA показала, як тепер виглядає, фото.