Після новини про повне "скасування" Ані Лорак в Україні рішенням РНБО, артистка не засмутилася і опублікувала фрагмент нової пісні. У своєму Instagram співачка виклала фото в образі з кліпу, і разом із ним фрагмент хіта, прем'єра якого очікується 21 жовтня.

У підписі до публікації Лорак знову ні слова не сказала про війну, зазначила лише, що зараз має непростий період у житті, але вона продовжує любити своїх близьких. Також артистка наголосила, що новий хіт для неї написала українська авторка.

"Творчість завжди рятувала мене в найскладніші періоди життя. Сьогодні я дарую вам пісню #Лабіринт, написану талановитим українським автором Оленою Мельник. Люблю і любитиму близьких душею людей. Вірю, що справжня любов пройде всі життєві випробування. Нехай ця пісня знайде свого слухача, хто чує більше, ніж музику", - написала співачка.

У коментарях до публікації розлючені українці висловили, що думають про Лорак та її позицію з приводу війни в Україні: "Українською Кіркоров сказав не випускати, чи не хотіла просто?", "Швидше за все, дуже хороша пісня. Але дуже шкода, що знову не українською мовою", "Тебе внесли в санкційні списки! А авторка треку тебе зазначала, щоб ти висловила чітку позицію з приводу війни! Але ти промовчала! Всі активи в Україні недійсні! За корабликом російським давай іди", "Спонсоруй і далі рашку податками, щоб вони потім ракетами та зброєю, купленими за ці державні кошти, вбивали наших людей!".

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