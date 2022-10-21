Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка та актриса Даша Астаф'єва має двох собак породи сіба-іну – Чичико та Луну. За словами актриси, Чичико — пес спокійний, охайний та інтелігентний. Любить тишу та спокій. Луну Астаф'єва називає справжнім демоном, незважаючи на білу вовну та ангельський вигляд.

На своїй сторінці в Instagram артистка вирішила показати свій солодкий ранок із пухнастим захисником, з яким їй нічого не страшно.

Даша Астаф'єва знята лежачи в ліжку в піжамі з тигровим принтом. При цьому на її обличчі немає макіяжу, а волосся по-ранковому розпатлане і розпущене по плечах. На кадрах співачка позувала зі своєю улюбленицею Луною, яка лежить поряд і охороняє артистку.

У підписі до знімків Даша Астаф'єва з гумором написала: "Завела собі собачку, яка дивитиметься з огидою, поки я сплю. А потім коли вона захоче відпочити, я візьму охорону".

Шанувальники гідно оцінили нехарактерну для Астаф'євої зйомку та залишили їй багато теплих відгуків, відзначаючи диво та ніжність знімків. А також посміялися разом зі співачкою.

"Ти диво)", " Для щастя не потрібно багато", "Чічіко робить хороші фото)", "З хлопцем треба спати", "Патрон буде заздрити", "На першому фото можна навіть зрозуміти про що вона думає)", - писали у коментарях.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.



