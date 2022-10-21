На своей странице в Instagram артистка Даша Астафьева решила показать свое сладкое утро с защитником.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса Даша Астафьева имеет двух собак породы сиба-ину - Чичико и Луна. По словам актрисы, Чича — пес спокойный, чистоплотный и интеллигентный. Любит тишину и покой. Луну Астафьева называет настоящим демоном, несмотря на белую шерсть и ангельский вид.

На своей странице в Instagram артистка решила показать свое сладкое утро с пушистым защитником, с которым ей ничего не страшно.

Даша Астафьева запечатлена лежа в постели в пижаме с тигриным принтом. При этом на ее лице нет макияжа, а волосы по-утреннему растрепаны и распущены по плечам. На кадрах певица позировала со своей любимицей Луной, которая лежит рядом и охраняет артистку.

В подписи к снимкам Даша Астафьева с юмором написала: "Завела себе собачку, которая будет смотреть с отвращением, пока я сплю. А потом когда она захочет отдохнуть, я возьму охрану".

Поклонники по достоинству оценили нехарактерную для Астафьевой съемку и оставили ей много теплых отзывов, отмечая волшебство и нежность снимков. А также посмеялись вместе в певицей.

"Ты чудо) , "Для счастья не нужно много", "Чичико делает хорошие фото)", "С парнем надо спать", "Патрон будет завидовать", "На первом фото можно даже понять о чём она думает)", - писали в комментариях.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.



