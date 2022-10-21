Як пише Politeka.net, Ані Лорак – відома співачка українського походження, яка проміняла батьківщину на російські гроші. За це зірка днями потрапила під українські санкції, втративши звання Народної та Заслуженої артистки України, як і низку інших запроданок. А у п'ятницю, 21 жовтня, Лорак вирішила презентувати новий кліп на пісню "Лабіринт", опублікувавши його на відеохостингу "Ютуб".

Українці не змогли пройти повз таку радісну подію і висловили зірці всі:

"Загубися назавжди в росії - зроби всім приємне", "Українці гинуть, а ви співаєте про кохання російською. Як вам не соромно за Україну", "Всі пісні однотипні, схожі одна на одну. Як завжди, нещасна овечка із страждальницьким виглядом. У кліпі зіграла бездарно", "Я думав Лобода гірше за вас, але вийшло навпаки. Вона відмовилася від грошей, а ви не маєте. Ви думаєте, гроші врятують вашу душу?", "Начепила патли і нові бідони. З нового все. один мотив", "Кароліна, як вам живеться в Москві? Податки платите в скрок? Я думаю було б справедливо вам відмовитися від українського громадянства. А навіщо воно вам? Залишаючись в Росії ви зробили свій вибір. За свій вибір потрібно відповідати. Все чесно".





Нагадаємо, Лорак потрапила під лють українців після прем'єри російської пісні .

А ще Politeka повідомляла, що Лорак, Тодоренко та інші запроданки потрапили під українські санкції.

Також Politeka повідомляла, що запроданка Лорак після фіаско з концертами в Європі вийшла на зв'язок, росіяни тріумфують.