После новости о полной "отмене" Ани Лорак в Украине решением СНБО, артистка не расстроилась и опубликовала фрагмент новой песни. В своем Instagram певица выложила фото в образе из клипа, и вместе с ним фрагмент хита, премьера которого ожидается 21 октября.

В подписи к публикации Лорак снова ни слова не сказала о войне, отметила лишь, что сейчас у нее непростой период в жизни, но она продолжает любить своих близких. Также артистка акцентировала, что новый хит для нее написала украинская автор.

"Творчество всегда спасало меня в самые сложные периоды жизни. Сегодня я дарю вам песню #Лабиринт, написанную талантливым украинским автором Алёной Мельник. Люблю и буду любить близких душой людей. Верю, что настоящая любовь пройдёт все жизненные испытания. Пусть эта песня найдёт своего слушателя, кто услышит больше, чем музыку", - написала певица.

В комментариях к публикации разъяренные украинцы высказали, что думают о Лорак и ее позиции по поводу войны в Украине: "На украинском Киркоров сказал не выпускать, или не хотела просто?", "Скорее всего, очень хорошая песня. Но очень жаль, что снова не на украинском языке", "Тебя внесли в санкционные списки! А автор трека тебя отмечала, чтобы ты высказала четкую позицию по поводу войны! Но ты промолчала! Все активы в Украине недействительны! За корабликом русским давай иди", "Спонсируй и дальше рашку налогами, чтобы они потом ракетами и оружием, купленными за эти государственные средства, убивали наших людей!".

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