Ани Лорак презентовала новый клип, под которым украинцы захейтили запроданку, которая попала под украинские санкции и лишилась званий Народной и Заслуженной артистки Украины.

Как пишет Politeka.net, Ани Лорак - известная певица украинского происхождения, которая променяла родину на российские деньги. За это звезда на днях попала под украинские санкции, лишившись званий Народной и Заслуженной артистки Украины, как и ряд других запроданок. А в пятницу, 21 октября, Лорак решила презентовать новый клип на песню "Лабиринт", опубликовав его на видеохостинге "Ютуб".

Украинцы не смогли пройти мимо столь радостного события и высказали звезде все:

"Потеряйся навсегда в россии - сделай всем приятное", "Украинцы погибают, а вы поете о любви на русском. Как вам не стыдно за Украину", "Все песни однотипные, похожи друг на друга. Как всегда, несчастная овечка со страдальческим видом. В клипе сыграла бездарно", "Я думал Лобода хуже вас, но вышло наоборот. Она отказалась от денег, а вы нете. Вы думаете, деньги спасут вашу душу?", "Нацепила патлы и новые бидоны. Из нового все. Все песни на один мотив", "Каролина, как вам живется в Москве? Налоги платите в скрок? Я думаю было бы справедливо вам отказаться от украинского гражданства. А зачем оно вам? Оставаясь в рф вы сделали свой выбор. Так познайте же все радости российского паспорта. За свой выбор нужно отвечать. Все по-честному".

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