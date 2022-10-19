Хотя до начала полномасштабного вторжения Слава Демин был хорошим другом певицы Ани Лорак, после 24 февраля все изменилось.

Как сообщает Politeka.net, Слава Демин начал получать угрозы в свой адрес. В частности, телеведущий показал скриншоты из соцсетей, на которых российские фанаты певицы-предательницы из Украины Ани Лорак желают, чтобы в его офис прилетела ракета.

Украинский ведущий рассказал, что один из его подписчиков увидел фан-аккаунт Ани Лорак. Там публикуют высказывания Демина о Лорак и оккупантах, и просят бросить в его офис ракету.

"Российские фанаты Лорак очень хотят, чтобы в мой офис прилетела ракета. Недавно мне прислали скрин с фан-страницы Лорак, где есть мои фотографии и скрины моих страстей об уничтоженных мобилизованных дураках. А под ними написано это – "Бросьте уже ракету в его офис, пожалуйста". Это клевое подтверждение о "хороших россиянах", – поделился Слава Демин.

Пользователи сети в комментариях отметили, что не удивлены из-за таких комментариев фанатов певицы - как говорится "какая певица - такие и фанаты": "Никогда не любил эту выскочку! Забыл откуда она взялась!", "Это просто жесть.. какие же они гнилые ублюдки... Гореть им в аду...", "Лорак сидит в Москве и прекрасно себя чувствует там среди них. Ну что ж….они друг друга стоят. Я надеюсь она понимает, что в Украину ей путь закрыт".

Напомним, Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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