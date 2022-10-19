Популярная певица с украинскими корнями Ани Лорак, которая даже спустя много месяцев после начала полномасштабной войны не высказала свою гражданскую позицию, поделилась в своем Instagram кадрами из нового клипа. Не удивительно, что новая песня артистки-запроданки на русском языке и называется "Лабиринт". Так гласит хэштег, который она оставила в подписи к публикации вместе с датой премьеры.

Стоит отметить, что Лорак продолжает экспериментировать с образами и в новом клипе ее можно будет увидеть с очень длинными волнистыми волосами и в откровенном образе. И если российские фанаты звезды в комментариях ликуют от новости о новом клипе, то украинцы продолжают высказывать свое мнение о певице и ее молчании о войне.

"Шаболда русская", "В туры по Европе не пустили, так денег нет на парикмахера?", "И плевать вам, что в Украине война. Как только земля держит таких людей", "Разочарование всей Украины, никогда не простим молчания о войне, начатой россией в нашей Украине. Мы мирная страна, нам чужое не нужно, своего не отдадим!", "Ани Лорак предала Украину", - пишут в комментариях.

Отметим, ранее появилась информация, что концерты скандальной певицы Ани Лорак в Германии и Чехии официально отменили. Запроданка должна была выступить с туром "The Best" в этих странах с 21 октября по 3 ноября. Впрочем, теперь на сайтах продаж билетов на мероприятие отмечается, что концерты переносятся на 2023 год.

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