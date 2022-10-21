Ганна вже довгий час живе у шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, виховує двох дітей, займається побутом та намагається тримати себе у формі. Також артистка приділяє час особистому розвитку.

Цього разу Ганна вирішила висловитися про те, як проходять зараз її будні і чим вона захоплена останнім часом, повз свої тренування, танці, масаж і різні хобі.

«Поки я студентка, я періодично пропадатиму. Бо ще не навчилася одночасно все робити.

Бути мамою, дружиною, господаркою, лікарем, студенткою та блогером… Я не встигаю! Добре, що все онлайн, можна не думати про одяг, мейк та зачіску» - каже Ганна.

На своїй сторінці в Інстаграм Ганна вирішила поділитися, як проходять її будні поза домом та чим вона захоплюється. Декілька тижнів тому Саліванчук почала займатися танцями для підтримки форми і стала чесно показувати свої успіхи.

"Ще працювати і працювати, головне не зупинятися!" – каже Ганна.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.

Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зачепила українок талантами маленького сина.