Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, воспитывает двоих детей, занимается бытом и старается держать себя в форме. Также артистка уделяет время личному развитию.

В этот раз Анна решила высказаться о том, как проходят сейчас ее будни и чем она увлечена в последнее время, по мимо своих тренировок, танцев, массажа и различных хобби.

«Пока я студентка, я буду периодически пропадать. Ибо еще не научилась одновременно все делать.

Быть мамой, женой, хозяйкой, врачом, студенткой и блогером… Я не успеваю! Хорошо, что все онлайн, можно не думать про одежду, мейк и прическу» - говорит Анна.

На своей странице в Инстаграм Анна решила поделиться, как проходят ее будни вне дома и чем она увлекается. Несколько недель назад Саливанчук стала заниматься танцами для поддержания формы и стала честно показывать свои успехи.

"Еще работать и работать, главное не останавливаться!" - говорит Анна.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.