Як повідомляє Politeka.net , українська виконавиця Злата Огневич щодня розповідає в Інстаграм про своє життя, ділиться кадрами з концертів та дивує розповідями про пригоди. На цей раз Злата обговорила зухвалі висловлювання колаборантів.

«Кажете, пропаганда ворога лише з телебачення? Ні! Все глибше! Це не лише пропаганда. Все набагато серйозніше та страшніше. Це стан свідомості, який з дитинства правил у сім'ях, з молоком матері.

Ось з ким ми маємо справу. І це – сильніше за пропаганду і реально страшно від усвідомлення цього. Нічого в душі не ворухнеться в них, ворог робить страшні вчинки. Ми навіть не уявляємо страху ситуації, не знаємо всієї правди» - висловилася Злата.

Також на своїй сторінці у Instagram артистка поділилася з шанувальниками своїми відкриттями у сфері українського кінематографу.

"Вирішила зробити собі тиждень українського кіно і відкрила для себе неймовірні картини. 💙💛Історія, комедія, документальне кіно - це все наше. 😱👍Та ще й таке, від якого неможливо відірватися. Ділюсь з вами добіркою фільмів, які ви точно повинні подивитися . 😌🍿 ", - пише Огневич.

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огнєвіч розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

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