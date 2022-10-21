Как сообщает Politeka.net, украинская исполнительница Злата Огневич каждый день рассказывает в Инстаграм о своей жизни, делится кадрами с концертов и удивляет рассказами о приключениях. В этот раз Злата обсудила дерзкие высказывания коллаборантов.

«Говорите, пропаганда врага только с телевидения? Нет! Все глубже! Это не только пропаганда. Все намного серьезнее и страшнее. Это – состояние сознательности, который с детства правил в семьях, с молоком матери.

Вот, с кем мы имеем дело. И это – сильнее пропаганды и реально страшно от осознания этого. Ничего в душе не шевельнется в них, враг делает страшные поступки. Мы даже не представляет всего ужаса ситуации, не знаем всей правды» - высказалась Злата.

Также на своей странице в Instagram артистка поделилась с поклонниками своими открытиями в сфере украинского кинематографа.

"Решила сделать себе неделю украинского кино и открыла для себя невероятные картины. 💙💛История, комедия, документальное кино - это все наше. 😱👍Да еще и такое, от которого невозможно оторваться. Делюсь с вами подборкой фильмов, которые вы точно должны посмотреть . 😌🍿", — пишет Огневич.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.