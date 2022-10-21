Дружина телеведучого Христина Решетник зізналася, що страх у неї є, але Україну кидати у найважчий момент вона не має наміру.

Як повідомляє Politeka.net, телеведучий Григорій Решетник разом зі своєю дружиною Христиною та їхніми трьома синами з перших днів вторгнення росії залишалися в Україні. Одна з передплаток запитала у Христини Решетник у Instagram, чи не страшно залишатися в Україні. Дружина ведучого поспішила відповісти.

Дружина телеведучого зізналася, що страх у неї є, але Україну кидати у найважчий момент вона не має наміру.

"Страх, це взагалі нормальна історія. Звичайно, такі події щодня відбуваються, що просто не можеш, не боятися. Боїшся за себе, продовжуєш боятися за дітей. Але зрештою я завжди думаю про те, що якщо ми зараз усі поїдемо за кордон, те, що взагалі буде з нашою Україною. Хто допомагатиме? Хто займатиметься і підтримуватиме економіку? Я завжди згадую про це і не хочу нікуди їхати. Жити я хочу тільки в Україні", - зізналася Христини Решетник.

Варто зазначити, що Григорій Решетник народився у Миколаєві у 1983 році. Кар'єру ведучого розпочинав на Першому національному. Він є ведучим шоу "Холостяк" та "Холостячка" на СТБ, а також інших проектів на цьому каналі.

Разом із дружиною Христиною Решетник ведучий виховує трьох синів – Івана (2013), Дмитра (2017) та Олександра (2020).

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