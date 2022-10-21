Жена телеведущего Кристина Решетник призналась, что страх у нее присутствует, но Украину бросать в самый тяжелый момент она не намерена.

Как сообщает Politeka.net, телеведущий Григорий Решетник вместе со своей женой Кристиной и их тремя сыновьями с первых дней вторжения россии оставались в Украине. Одна из подписчиц спросила у Кристины Решетник в Instagram, не страшно ли им оставаться в Украине. Жена ведущего поспешила ответить.

Жена телеведущего призналась, что страх у нее присутствует, но Украину бросать в самый тяжелый момент она не намерена.

"Страх, это вообще нормальная история. Конечно, такие события каждый день происходят, что просто не можешь, не бояться. Боишься за себя, продолжаешь бояться за детей. Но в конце концов я всегда думаю о том, что если мы сейчас все уедем за границу, то что вообще будет с нашей Украиной. Кто будет помогать? Кто будет заниматься и поддерживать экономику? Я всегда вспоминаю об этом и не хочу никуда уезжать. Жить я хочу только в Украине", - призналась Кристины Решетник.

Стоит отметить, что Григорий Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном. Он является ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.

Вместе с женой Кристиной Решетник ведущий воспитывает трех сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).

Напомним, жена Решетника удивила, как украинцы утерли нос россиянам после массированных ракетных ударов.

Также Politeka писала, что жена Решетника показала, как их семейство проводит вечера без света.

Как Politeka сообщала, Решетник обратился к украинцам с коротким посланием, фото.