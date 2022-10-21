У коментарях українці посміялися з пропозиції актриси та похвалили ідею зірки "Жіночого кварталу" Тетяни Песик.

Як повідомляє Politeka.net, Танька з "Країни У", комік та актриса шоу "Ліга сміху" розмістила відео та тезу про те, що треба терміново зробити для економії електроенергії. Своєю ідеєю зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик поділилася на особистій сторінці в Instagram.

Внаслідок ворожої масованої ракетної атаки постраждали об'єкти критичної інфраструктури України. У ОП закликали українців обмежити споживання електроенергії, щоб електрики змогли виправити пошкодження та перенаправити потужності.

34-річна учасниця "Жіночого кварталу", українська актриса Тетяна Песик у жартівливій формі запропонувала, що треба зробити для економії електроенергії.

"Друзі, термінове звернення! Для економії електроенергії та тепла рекомендується всім неодруженим чоловікам терміново переїхати до незаміжніх жінок. Ось я сваха", - зауважила Тетяна Песик і поцікавилася, що українці думають про її ідею.

У коментарях українці посміялися над пропозицією актриси та похвалили її ідею: "Потрібно відкрити групу з адресами)", "Геніально, а куди можна свою адресу скинути?)", "Справді, вони там замерзають наодинці. Розминаємось панове та допомагаємо країні. Зростання населення після перемоги буде вау", "Татьяна супер пропозиція!".

Нагадаємо, що зірка "Жіночого кварталу" Песик вперше повернулася додому з початку війни, зворушливі кадри.

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