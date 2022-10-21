В комментариях украинцы посмеялись над предложением актрисы и похвалили идею звезды "Женского квартала" Татьяны Песик.

Как сообщает Politeka.net, Танька из "Країни У", комик и актриса шоу "Лига смеха" разместила видео и тезис о том, что надо срочно сделать для экономии электроэнергии. Своей идеей звезда "Женского квартала" Татьяна Песик поделилась на личной странице в Instagram.

В результате вражеской массированной ракетной атаки пострадали объекты критической инфраструктуры Украины. В ОП призвали украинцев ограничить потребление электроэнергии, чтобы электрики смогли исправить повреждения и перенаправить мощности.

34-летняя участница "Женского квартала", украинская актриса Татьяна Песик в шутливой форме предложила, что надо сделать для экономии электроэнергии.

"Друзья, срочное обращение! Для экономии электроэнергии и тепла рекомендуется всем неженатым мужчинам срочно переехать к незамужним женщинам. Вот я сваха", – отметила Татьяна Песик и поинтерисовалась, что украинцы думают об ее идее.

В комментариях украинцы посмеялись над предложением актрисы и похвалили ее идею: "Нужно открыть группу с адресами)", "Гениально, а куда можно свой адрес сбросить?)", "Действительно, они там замерзают в одиночестве. Разминаемся господа и помогаем стране. Рост населения после победы будет вау", "Татьяна супер предложение!".

Напомним, что звезда "Женского квартала" Песик впервые вернулась домой с начала войны, трогательные кадры.

Как сообщала Politeka, звезда "Женского квартала" Песик стала на автомобили, скопировав позу Ван Дамма.

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