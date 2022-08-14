Як пише Politeka.net , Тетяна Песик – відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Знаменитість як інші українські зірки підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Тетяна одразу після початку повномасштабної війни виїхала з Києва. Не забуває артистка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка поділилася кадрами зі своєї оселі, повернувшись назад до столиці.
"Де є недільні вареники?", - Запитав хтось у Тані.
"Вареников не буде, востаннє була у Києві 24 лютого", - написала зірка.
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"Народе, я дуже вибачаюсь, ви тут пишете, де тижневі вареники, так що ось, вибачте, їх сьогодні не буде. Я знаходжуся в Києві, немає можливості, але, проте будуть куплені пельмені", - сказала Таня, показавши пачку напівфабрикату.
Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" пожартувала з дружини Шарія, записавши від її імені звернення
А ще Politeka писала, що лякаюче бліду зірку "Жіночого кварталу" Таню Песик помітили під кабінетом лікаря
Також Politeka повідомляла, що зірка "Жіночого кварталу" з косою і в чорному плащі полоскотала нерви очевидцям.