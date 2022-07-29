Як пише Politeka.net, Тетяна Песік – відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Песик і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Тетяна стала на колеса авто, повторивши легендарну позу Ван Дамма.

Фанати переглянули ролик понад 30 тисяч разів і написали коментарі:

"Яка ж ви прекрасна, дякую за вашу роботу", "Яка ти прекрасна", "Дівчина не горда", "Ван Дамм зі своїм шпагатом нервово курить осторонь. А якщо серйозно, дякую за вашу роботу", "Дякую за вашу роботу ".

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