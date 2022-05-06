Як пише Politeka.net, Тетяна Песик-успішна українська актриса. А сьогодні, п'ятого травня, стало відомо, що скандальний Анатолій Шарій був затриманий в Іспанії. Тетяна вирішила пожартувати над цією подією, косплея дружину Віктора Медведчука Оксану Марченко, яка записувала звернення до президентів Росії і Туреччини. Відео зірка опублікувала у себе в Instagram.
Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і відразу почали писати коментарі:
"Таня запалює", "це вогонь", "Серхіо Рамоса", "знову в кожному сторіс", "навіщо бути такою красивою", " а Андрія Шевченка, номера 7, Ахахах?", "Таню ви неперевершені, я вас обожнюю".
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