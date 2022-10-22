Як повідомляє Politeka.net, відома американська модель Емілі Ратаковські стала частіше спілкуватися з фанатами та розповідає про життя у спеціальному подкасті. Після розлучення Емілі також вважала за краще робити акценти на фігурі та своїй популярності.

Нерідко Емілі дивувала своєю любов'ю до демонстрації постаті, яка ледь прихована під міні-сукнею або купальником. Щоразу Ратаковськи розкриває декольте та підкреслює власну привабливість.

«Дякую неймовірній команді за цю обкладинку + історію» – поділилася Емілі.

У мережі відреагували:

«Краса!; так добре 🔥; Гарно ♥️; жорстока Емілі; Гарно 😘; Блін 😍 йде, але не все; Зачарована 😍; Зразок для наслідування. Супер жінка. Валькірія. ❤️; вона вміє впоратися собою; я чесно заздрю».

«Правильно, у мене нарешті є подкаст. Щовівторка я вестиму задушевну бесіду зі спеціальним гостем, у тому числі зі знаменитостями, видатними авторами, близькими друзями та людьми, якими я захоплююся» - поділилася Емілі.

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