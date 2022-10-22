Как сообщает Politeka.net, известная американская модель Эмили Ратаковски стала чаще общаться с фанатами и рассказывает о жизни в специальном подкасте. После развода Эмили также предпочла делать акценты на фигуре и своей популярности.

Нередко Эмили удивляла своей любовью к демонстрации фигуры, которая была бы едва скрыта под мини-платьем или купальником. Каждый раз Ратаковски раскрывает декольте и подчеркивает собственную привлекательность.

«Спасибо невероятной команде за эту обложку + историю» - поделилась Эмили.

В сети отреагировали:

«Красота!; так хорошо 🔥; Красиво ♥️; жестокая Эмили; Красиво 😘; Блин😍 идет, но не все; Очарована 😍; Образец для подражания. Суперженщина. Валькирия. ❤️; она умеет совладать собой; я честно завидую».

«Правильно, у меня наконец-то есть подкаст. Каждый вторник я буду вести задушевную беседу со специальным гостем, в том числе со знаменитостями, выдающимися авторами, близкими друзьями и людьми, которыми я восхищаюсь» - поделилась Эмили.

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