Как сообщает Politeka.net, известная американская модель Эмили Ратаковски стала чаще общаться с фанатами и рассказывает о жизни в специальном подкасте. После развода Эмили также предпочла делать акценты на фигуре и своей популярности.
Нередко Эмили удивляла своей любовью к демонстрации фигуры, которая была бы едва скрыта под мини-платьем или купальником. Каждый раз Ратаковски раскрывает декольте и подчеркивает собственную привлекательность.
«Спасибо невероятной команде за эту обложку + историю» - поделилась Эмили.
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В сети отреагировали:
«Красота!; так хорошо 🔥; Красиво ♥️; жестокая Эмили; Красиво 😘; Блин😍 идет, но не все; Очарована 😍; Образец для подражания. Суперженщина. Валькирия. ❤️; она умеет совладать собой; я честно завидую».
«Правильно, у меня наконец-то есть подкаст. Каждый вторник я буду вести задушевную беседу со специальным гостем, в том числе со знаменитостями, выдающимися авторами, близкими друзьями и людьми, которыми я восхищаюсь» - поделилась Эмили.
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