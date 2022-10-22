Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який нещодавно, через чотири роки шлюбу, розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненко, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист розбурхав фанатів новою фотосесією у розкішному образі.

Як видно, на нових кольорових та чорно-білих фотографіях Тарас зображений у вишуканому костюмі з чорними штанами, білосніжною сорочкою та білим піджаком із чорними комірами. При цьому актор зображений у різних локаціях та місцями з зухвалою поведінкою, але виглядає він бездоганно.

У підписі до публікації Цимбалюк розповів: "Війна в Україні торкнулася кожного. Це величезне випробування для усіх, в тому числі для різних прошарків бізнесу, котрі є невід’ємною складовою нашої економіки. Не буду тут зайвий раз підкреслювати, наскільки важливий зараз кожен податкоплатник і його сфера діяльності. Скажу лише одне, це дуже важливий фронт становлення нашої країни. Я хочу звернути вашу увагу на бренд чоловічих костюмів, з яким я співпрацюю не перший рік і сміливо можу його вам радити, якщо вас чекає важливий захід. Саме ці костюми мене супроводжували у десятках зйомок, фотосесій і заходах, які мені доводилось проводити".

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