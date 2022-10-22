Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который недавно, спустя четыре года брака, развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист взбудоражил фанатов новой фотосессией в роскошном образе.

Как видно, на новых цветных и черно-белых фотографиях Тарас запечатлен в изысканном костюме с черными брюками, белоснежно рубашкой и белым пиджаком с черными воротниками. При этом актер запечатлен в разных локациях и местами с дерзким поведением, но выглядит он безупречно.

В подписи к публикации Цымбалюк рассказал: "Война в Украине затронула каждого. Это огромное испытание для всех, в том числе для разных слоев бизнеса, являющихся неотъемлемой составляющей нашей экономики. Не буду здесь лишний раз подчеркивать, насколько важен сейчас каждый налогоплательщик и его сфера деятельности. Скажу только одно, что это очень важный фронт становления нашей страны. Я хочу обратить ваше внимание на бренд мужских костюмов, с которым я сотрудничаю не первый год и смело могу его вам советовать, если вам предстоит важное мероприятие. Именно эти костюмы меня сопровождали в десятках съемок, фотосессий и мероприятий, которые мне приходилось проводить".

Напомним, "Спонсируй и дальше рашку": Лорак попала под ярость украинцев после премьеры российской песни.

Как сообщала Politeka, "Пара года": Решетник с женой нарядились в национальные костюмы и восхитили фото.

Также Politeka писала, что Как сестры: Брежнева и TAYANNA после дуэтного трека устроили необычную фотосессию.