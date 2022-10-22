Артистка Ганна Саліванчук уже довгий час живе у шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, активно спілкується в Інстаграм із фанатами та розповідає про себе. Також артистка вважає за краще дивувати яскравими фото та відео.
Цього разу Ганна Саліванчук вирішила висловитися про колег та родичів у Росії, бабусю в Маріуполі та розкрадання гуманітарки для інтерв'ю на Ютубі «Аліна Доротюк».
«Її Верунчик із «Одного разу під Полтавою» вже давно стала всенародною улюбленицею! Ми зустрілися з українською актрисою Ганною Саліванчук на Андріївському узвозі, де Аня служить у «Театрі на Подолі», щоб поговорити про творчу самореалізацію під час війни та другу вищу освіту, якій зараз навчається. Про мовне питання та відмінність російської культури. Родичів у Маріуполі. Колег і рідний у Росії. Розкрадання гуманітарної допомоги. А ще – за що зараз соромно самій Ані…» - йдеться в описі під роликом.
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Також Ганна вирішила висловитися про те, як проходять зараз її будні.
«Поки я студентка, я періодично пропадатиму. Бо ще не навчилася одночасно все робити. Бути мамою, дружиною, господаркою, лікарем, студенткою та блогером… Я не встигаю! Добре, що все онлайн, можна не думати про одяг, мейк та зачіску» - каже Ганна.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.
Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зачепила українок талантами маленького сина.