Артистка Анна Саливанчук уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, активно общается в Инстаграм с фанатами и рассказывает о себе. Также артистка предпочитает удивлять яркими фото и видео.

В этот раз Анна Саливанчук решила высказаться о коллегах и родственниках в России, бабушке в Мариуполе и хищении гуманитарки для интервью на Ютубе «Алина Доротюк».

«Ее Верунчик из «Однажды под Полтавой» уже давно стала всенародной любимицей! Мы встретились с украинской актрисой Анной Саливанчук на Андреевском спуске, где Аня служит в «Театре на Подоле», чтобы поговорить о творческой самореализации во время войны и втором высшем образовании, которому сейчас учится. О языковом вопросе и отличии русской культуры. Родственников в Мариуполе. Коллег и родной в России. Хищение гуманитарной помощи. А еще – за что сейчас стыдно самой Ане…» - говорится в описании под роликом.

Также Анна решила высказаться о том, как проходят сейчас ее будни:

«Пока я студентка, я буду периодически пропадать. Ибо еще не научилась одновременно все делать. Быть мамой, женой, хозяйкой, врачом, студенткой и блогером… Я не успеваю! Хорошо, что все онлайн, можно не думать про одежду, мейк и прическу» - говорит Анна.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.