Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита.

В інтерв'ю Аліні Доротюк Ганна Саліванчук відповіла на запитання, чи не думав її чоловік піти боронити Україну в лавах ЗСУ.

По-перше, акторка заявила, що "все одно наших зірок майже не беруть у лави ЗСУ". На це Доротюк справедливо зауважила, що це неправда, беруть, наприклад Олег Михайлюта (Фагот), Андрій Хливнюк, Олександр Положинський, Женя Галич. Саліванчук погодилася, але додала, що їх не пустять їх на передову, і в принципі не кожен чоловік "може взяти зброю і вбивати".

Ганна також розповіла, чим Божков зараз займається.

"Він тут набагато корисніший, ніж там. Кожна людина має бути на своєму місці, тому що якщо ти там, вибачте, об*срешся і не зможеш стрільнути і вб'ють твого партнера-українця, то ти будеш винен. То ти краще тут будеш сидіти й робити те, що ти можеш. Він тут дуже багато допомагає, зробив дуже багато всього мій чоловік, тому що в нього дуже добре працює голова. Він добре працює мозком, і гроші збирав. А там він би тільки шкодив і заважав", — виправдала Саліванчук свого чоловіка.

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