Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

В интервью Алине Доротюк Анна Саливанчук ответила на вопрос, не думал ли ее муж пойти защищать Украину в рядах ВСУ.

Во-первых, актриса заявила, что "все равно наших звезд почти не берут в ряды ВСУ". На это Доротюк справедливо заметила, что это неправда, берут, например, Олег Михайлюта (Фагот), Андрей Хлывнюк, Александр Положинский, Женя Галич. Саливанчук согласилась, но добавила, что их не пустят на передовую, и в принципе не каждый мужчина "может взять оружие и убивать".

Анна также рассказала, чем Божков сейчас занимается.

"Он здесь намного полезнее, чем там. Каждый человек должен быть на своем месте, потому что если ты там, извините, об*срешься и не сможешь стрельнуть и убьют твоего партнера-украинца, то ты будешь виноват. Так ты лучше здесь будешь сидеть и делать то, что ты можешь. Он здесь очень много помогает, сделал очень много всего мой муж, потому что у него очень хорошо работает голова. Он хорошо работает мозгом, и деньги собирал. А там он бы только вредил и мешал", - оправдала Саливанчук своего мужа.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.